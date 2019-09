Da domani a Villacidro la settimana culturale del Premio Dessì

Quarta giornata della settimana culturale che fa da cornice al trentaquattresimo premio letterario “Giuseppe Dessì”, in pieno svolgimento, fino a domenica 29, a Villacidro (Sud Sardegna): in agenda domani, mercoledì 25 settembre, un fitto programma di incontri con quattro autori e, in serata, un appuntamento all’insegna del teatro. La mattina, al Mulino Cadoni, prosegue la sezione di iniziative per le scuole organizzate in collaborazione con Tuttestorie. L’autore Giuseppe Festa presenta due libri usciti con Salani: alle 9 “ Incontri ravvicinati del terzo topo “, un libro divertentissimo, che è anche un inedito spunto di riflessione sulla diversità e sull’integrazione; poi, alle 11, “ La luna è dei lupi “, emozionante viaggio di un branco alla ricerca della libertà, una storia che diventa metafora della condizione umana, tra conflitti e amicizia, istinto e ragione, pregiudizi e accettazione del diverso.

Tre presentazioni letterarie in scaletta nel pomeriggio in Piazza Zampillo: alle 17.30, Diego De Silva, a colloquio con lo scrittore e italianista Giuseppe Lupo, parla di “Superficie“ (Einaudi), un libro che gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza, fatto di frasi fulminee il cui accostamento produce cortocircuiti spiazzanti e comicissimi; alle 18.30 Rosa Ventrella, intervistata dalla giornalista Federica Ginesu, presenta, invece, “La malalegna“ (Mondadori), un romanzo corale, animato da comari, briganti e mammane, in cui protagonista è anche la terra, un lembo di Puglia aspro e profumato, coperto da rovi e fichi d’India, capace di dare tutto e tutto togliere; alle 19.30, in conversazione con Paolo Lusci, è quindi la volta di Enrico Musso con il suo “Esercizi di potere“ (Dea Planeta), un thriller imprevedibile e dai ritmi serrati, nel quale l’autore – con anni di esperienza parlamentare alle spalle – ci consegna un duro atto di accusa a una classe politica arrivista, corrotta e incompetente, qui descritta con i dettagli iperrealistici, a tratti ironici e grotteschi, che la ritraggono nel suo inesorabile sfacelo.





Alle 21.30 a Casa Dessì si sorride e si riflette con Elda Alvigini, nella commedia brillante “Inutilmentefiga”, un one-woman show scritto a quattro mani con Natascia De Vito e guidato dalla mano registica di Marco Melloni. Protagonista assoluta della scena, l’attrice romana racconta la condizione delle quarantenni di oggi, figlie di ex sessantottini, donne cresciute nel clima degli anni della contestazione e di un’ideologia che le ha segnate. Donne a cui è proibito di godersi a pieno la vita perché la libertà conquistata costa rinunce, paga frustrazioni antiche, subisce rapporti affettivi ricattatori. Donne sole, spesso separate, vittime dell’idealizzazione del padre che fa fuggire qualsiasi altro uomo. Belle, intelligenti, colte, emancipate eppure inutilmente fighe.



Giovedì (26 settembre), altra giornata densa di appuntamenti per la settimana villacidrese del Premio Dessì edizione numero trentaquattro. La scrittrice Daniela Palumbo sarà al Mulino Cadoni per due presentazioni del libro “Maria Montessori. La voce dei bambini“ (Einaudi ragazzi): alle 9 per gli studenti, e alle 17. In piazza Zampillo, alle 18.30, intervistato dalla giornalista Manuela Arca, Alessandro Perissinotto parla del suo romanzo “Il silenzio della collina“ (Mondadori). A seguire, alle 19.30, Andrea Vitali, in conversazione con il giornalista Giacomo Mameli, sul suo romanzo Documenti, prego (Einaudi). In serata, riflettori puntati a Casa Dessì alle 21.30 sul cantautore Pacifico, nello spettacolo reading “Io e la mia famiglia di barbari”.



Oltre agli incontri e agli altri appuntamenti in cartellone, si possono visitare a Villacidro le due mostre allestite al Mulino Cadoni che hanno aperto i battenti nella giornata inaugurale di domenica scorsa: Buona la prima, sulla grafica editoriale d’eccellenza, a cura del giornalista Stefano Salis, con l’esposizione di sessanta libri, usciti in edizione italiana nel 2018 e fino a maggio 2019; e Mostri malati e altre storie, una selezione di opere originali dell’illustratrice svizzera Emmanuelle Houdart, tratte da alcuni dei suoi libri pubblicati in Italia da #logosedizioni: dalle creature spaventose messe in ridicolo in Mostri Malati, all’orco affrontato da Emilia Mirabilia, fino ai bizzarri personaggi di Il denaro e di Saltimbanchi.