Domani a Cagliari terzo appuntamento con il festival “Le notti musicali”

Terzo appuntamento domani (mercoledì 4 settembre) nell’auditorium del conservatorio “G. P. Da Palestrina” con Le notti musicali, il festival che vede sul palco le stelle della classica in questi giorni in città in occasione della XIX Accademia internazionale di musica di Cagliari.

Si comincia alle 21 con l’asso della viola Tatjiana Masurenko che si misurerà con 4 songs without words del compositore greco D. Terzakis. Subito dopo spazio alle note di J. Brahms con la Masurenko affiancata dal raffinato pianista Enrico Pace nell’esecuzione della Sonata per viola e pianoforte n.1 in fa min. op.120.

La seconda parte della serata vedrà sul palco il virtuoso del clarinetto Romain Guyot che proporrà Tre pezzi per clarinetto solo di I.Stravinsky, per passare poi a eseguire, insieme a Enrico Pace, la FantasieStucke op.73 per clarinetto e pianoforte di R. Schumann.

La serata si chiude sulle note del Trio n. 4 op. 11 per pianoforte, clarinetto e violoncello di L. V. Beethoven: in scena ci saranno il talentuoso violoncellista Alexander Chaushian, Romain Guyot ed Enrico Pace.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Informazioni: Box Office, viale Regina Margherita tel. 070.657428, info@boxofficesardegna.it.

Il concerto delle stelle internazionali della musica sarà preceduto, alle 18 davanti al punto ristoro del Parco della musica, da “Le notti musicali before”, un’esibizione dei giovani talenti dell’Accademia.

L’Accademia di musica di Cagliari è realizzata dall’associazione Sardegna in musica in coproduzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina“.

Con il il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.