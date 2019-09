Domande per “Disabilità gravissime” da presentare entro l’11 ottobre

Con il programma “Disabilità gravissime”, il Comune di Cagliari intende favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per l’11 ottobre.

Le istanze possono essere presentate dai residenti nel Comune di Cagliari in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016.

Nell’Avviso pubblico e nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n.21/22 del 04/06/2019, (disponibile al link: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND699880) sono presenti tutte le informazioni utili.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute nella sede di via Sauro 19, primo piano, Ufficio Disabili-Anziani, nei seguenti giorni: martedì dalle 15,30 alle 17,30, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. Il Servizio può essere contattato anche via mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.cagliari.it