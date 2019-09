Disponibili in concessione 23 parcheggi comunali ai Mercati Civici

Martedì 17 settembre 2019 alle ore 12, apertura delle buste con le domande e relativa documentazione inerenti la partecipazione alla gara per la concessione di 23 posteggi nei Mercati Civici di via Quirra, Is Bingias e Sant’Elia.

Così come stabilito nell’articolo 5 del bando (link più sotto), la procedura si svolgerà in seduta pubblica, presso gli uffici del dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo, siti al 7° piano del Palazzo Civico di piazza De Gasperi.

A conclusione delle procedure di gara verranno costituite, per ciascun posteggio, le graduatorie secondo i titoli di precedenza previsti nello stesso bando di gara.