Discarica di rifiuti a Tivoli accanto al cimitero in prossimità delle scuole

Antonio Amati, Presidente del Comitato per l’Aniene.

Una discarica di rifiuti di notevoli dimensioni è stata segnalata al Comitato per l’Aniene da alcuni cittadini, e data l’impressionante quantità di rifiuti che in essa abbiamo rilevato, proprio accanto il Cimitero civico, un Istituto scolastico ed in prossimità del capolinea delle autolinee Cotral, abbiamo deciso di scrivere al sindaco del Comune di Tivoli Giuseppe Proietti ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5 dott. Alberto Perra affinchè venga a cessare questa deplorevole situazione: