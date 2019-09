Di Bello arbitrerà il match Napoli-Cagliari

Meno due alla sfida contro il Napoli di Ancelotti.

Dopo la vittoria netta in casa contro il Genoa, la squadra rossoblù sta già lavorando in vista del match infrasettimanale contro il Napoli di Carlo Ancelotti della quinta giornata di Serie A. Nell’allenamento odierno il focus è stato sulla parte tattica e poi un lavoro incentrato sul perfezionamento della fase difensiva. Lavoro ancora a parte per Cigarini e Nainggolan.

Quest’oggi è stato scelto l’arbitro che dirigerà il match del San Paolo e sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Schenone di Genova e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce. Addetti al VAR Federico La Penna di Roma1 e Salvatore Longo di Paola.

Domani alle ore 12:30 ci sarà la conferenza stampa della vigilia ad Asseminello dell’allenatore Rolando Maran.