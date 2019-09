Dal 18 al 23 settembre a Cagliari la quarta edizione della “BJJ Summer Week”

Ritorna a Cagliari l’appuntamento con la “BJJSummer Week“, la cinque giorni internazionale dedicata al Brazilian Jiu Jitsu che dal 18 al 23 settembre ospiterà nella città di Cagliari oltre 400 atleti, istruttori, tecnici e personale organizzativo in arrivo da tutto il mondo.

La manifestazione quest’anno arriva alla sua quarta edizione e come al solito propone nel capoluogo sardo un’esperienza non solo sportiva, ma una vera e propria vacanza fuori dagli schemi immersa nella cultura, nell’enogastronomia e nelle splendide località isolane, creando importanti legami e contribuendo a consolidare la splendida e grande comunità di sportivi uniti e rafforzati dalla comune passione per il Brazilian Jiu Jitsu.

I numeri della “BJJSummer Week” consistono in 5 giorni nella splendida città di Cagliari, 11 professori tra i migliori al mondo nella disciplina, 5 seminari tecnici e 2 sessioni di open mat al giorno, feste ed eventi ogni sera, escursioni e gite nelle migliori località dell’isola, attività complementari come yoga, osteopatia e massaggi e un programma di attività per famiglie, bimbi adatti anche a chi non pratica il Brazilian Jiu Jitsu.

Un programma denso di contenuti e attività, dunque, con la partecipazione dei maggiori atleti internazionali legati al mondo del BJJ, come Rodolfo Vieira, Bruno Malfacine, Michelle Nicolini, Nicholas Brooks, Ze Radiola, Luca Anacoreta, Alain Guerra Pozo, Dario Bacci, Lyubo Kumbarov e Max Carvalho. Una settimana in cui sport e Sardegna saranno le fondamentali parole chiave al centro di ogni attività.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.bjjsummerweek.com

La “BJJ Summer Week” è organizzata dall’associazione S’animu con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.

SCARICA IL VIDEO DELLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE