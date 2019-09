“Cronoscalata della Castellana”: vittoria per Ennio Donato e la Porto Cervo Racing

Anche alla 47ª edizione della Cronoscalata, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud, Donato ha confermato le sue doti velocistiche e il grande feeling con la sua Ford Escort Cosworth livreata Vecchio Amaro del Capo, ammiratissima dal numeroso pubblico presente a Orvieto.

Sono soddisfatto, la gara è andata molto bene – ha commentato Donato -, erano diversi anni che non partecipavo alla Castellana. Ringrazio la Porto Cervo Racing e lo sponsor Vecchio Amaro del Capo per il supporto anche in questa stagione agonistica.