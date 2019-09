Contas. L’agnello IGP a Porto Cervo con Originum

Il Consorzio per la tutela dell’Agnello Igp di Sardegna è partner nel programma Originum Eccellenze di Sardegna, del quale si terrà una presentazione domani 13 settembre 2019, all’interno della piattaforma di marketing territoriale Insula a Porto Cervo Marina, in via della Marina alle 19. Originum è una Campagna promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, dall’Agenzia Regionale Laore, dal CIPNES Gallura per la promozione delle filiere certificate dell’Agnello Sardo Igp e degli altri partner presenti: il consorzio del Carciofo Spinoso di Sardegna Dop, quello dell’Olio Extravergine di Oliva di Sardegna Dop e dello Zafferano di Sardegna Dop.

“Sicuramente una grande opportunità da sfruttare e grazie al coordinamento degli enti regionali, noi siamo in grado di stringere in maniera più forte una alleanza che è la base della strategia di promozione delle filiere agroalimentari sarde” spiega Alessandro Mazzette, direttore del Contas. Una partecipazione che si inserisce a pieno nelle strategie messe in campo dal Consorzio negli ultimi anni che ha puntato soprattutto ad accrescere la consapevolezza nel consumatore dell’importanza del consumo di carni di origine controllata. “Fondamentale lavorare per il nostro prodotto, ma ancora più importante farlo in sinergia con le altre filiere della nostra isola – conclude Battista Cualbu, presidente del Contas -, solo facendo unione sappiamo bene che è possibile incidere sui mercati”.