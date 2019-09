Commissione tecnica di controllo di Fiume Santo: le precisazioni del sindaco Wheeler

La precisazione arriva in seguito agli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi.

Gli incontri tra i due commissari del Comune di Porto Torres nella Commissione tecnica di controllo di Fiume Santo avvengono spesso e sono cadenzati in base alle riunioni della commissione stessa – specifica il sindaco Sean Wheeler –, sia Michele Bassu sia Marta Canu, scelti attraverso un bando pubblico, relazionano verbalmente e con documenti e materiale sia il sottoscritto sia l’assessore all’Ambiente Cristina Biancu.

L’interesse più che lecito del comitato Tuteliamo il golfo dell’Asinara non può intaccare l’attenzione che l‘amministrazione di Porto Torres ha posto alle tematiche ambientali, incluse quelle relative alla centrale di Fiume Santo – continua il sindaco –, ci siamo infatti sempre spesi e continueremo a farlo. Abbiamo anche scelto due ingegneri come commissari, con la convinzione che due tecnici altamente specializzati possono, come effettivamente avviene, approfondire le tematiche con più professionalità e consapevolezza.