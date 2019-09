Cisano (SV): dalle cave “Moraire-Bandie” venivano estratte le mole per i mulini

Un po’ di storia sulle cave “Moraire-Bandie” di Cisano sul Neva

Nel corso del gradevole sopralluogo (anche per la suggestiva componente paesaggistica circostante), siamo stati accompagnati dallo storico Gianni De Moro e da Cesare Pozzo, appassionato conoscitore della storia del luogo.

Dalle cave, che conservano ancora oggi i segni relativi all’estrazione, si ricavavano materiali per diversi utilizzi, in particolar modo macine per la lavorazione del grano, note ed apprezzate in un vasto territorio facente capo al paese.

La pietra di Cisano, nei secoli passati, era particolarmente ricercata poiché, per la sua composizione compatta e la sua resistenza, era adatta come pietra da taglio utilizzata a scopo edilizio e per costruire macine e mole.

La zona è in corso di rivalutazione agraria da parte di avveduti e lungimiranti proprietari, che non nascondono l’ambizione di rivitalizzare la cultura di antiche varietà olivicole (prima fra tutte la Pignola) e di far conoscere una delle zone più tranquille ed affascinanti del magnifico entroterra albenganese.

La parola all’esperto

Il Professor De Moro, in merito al soggetto, rilascia il seguente commento: