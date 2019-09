Volontariato

CineDentro: rassegna cinematografica per i detenuti del carcere di Uta

Per la prima volta nell’ambito delle sue iniziative, l’associazione “Il miglio verde”, in collaborazione con la C. C. E. Scalas di Uta - Cagliari presenta "CineDentro": rassegna cinematografica rivolta ai detenuti della struttura. La rassegna rientra nell’ambito del progetto “LiberaMente Dentro”, laboratorio di teatro per i detenuti avviato il 6 Maggio 2019.