Politica

Cessione area per nuova sede dei Vigili del Fuoco: la soddisfazione di “Per Alghero”

Soddisfazione da parte del gruppo consiliare "Per Alghero" per l’approvazione dell’atto col quale, il Comune di Alghero, cede in proprietà l’area, in località La Scaletta, per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco ad Alghero, già ceduta in diritto di superficie nel 2017.