Caprera: mercoledì una mostra dal titolo “1911-Gli omaggi alla Massoneria”

Dai depositi della Casa Bianca al Memoriale. In esposizione l’omaggio della massoneria in memoria dell’Eroe dei Due Mondi. Nell’ambito della mostra in corso al Compendio Garibaldino “Caprera 2 giugno – 4 luglio, dal 1882 ai giorni nostri. Viaggio nella memoria del Risorgimento”, visitabile fino al 15 settembre 2019, il Museo nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera, mercoledì 11 settembre 2019, con apertura straordinaria dalle 15.30 alle 19.30, organizza una mostra dal titolo “1911 – Gli omaggi della Massoneria”.

Per l’occasione verrà esposta una corona di bronzo con tralci di quercia e di alloro recante le insegne massoniche, portata a Caprera dalla Massoneria Milanese nel 1911. Si chiude così al Memoriale il ciclo di aperture straordinarie che ha avuto in rassegna gli omaggi commemorativi attestanti il culto che, per molti anni, rimase vivo in Italia e nel mondo per la figura di Garibaldi. Il prezioso cimelio fa parte della consistente collezione di tributi alla memoria di Giuseppe Garibaldi donati da diverse delegazioni, associazioni, società, autorità o singoli ammiratori, per rendere omaggio all’Unificatore d’Italia.