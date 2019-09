Calangianus: collaudato il sistema di videosorveglianza del centro urbano

L’Amministrazione di Calangianus rende noto che il sistema di videosorveglianza del centro urbano è stato collaudato ed è pertanto operativo e funzionante in tutte le sue parti. Con questo progetto molto importante per i cittadini di Calangianus, si chiude un’altra opera per garantire un maggiore livello di sicurezza del paese. Le aree ad oggi coperte 24 ore su 24 sono: Piazza del Popolo, Via Roma, Via Sant’Antonio, Via Garibaldi, Piazza Repubblica, Piazza Marconi, Via Marconi, Via San Francesco, Via Vittorio Emanuele, Via Limbara e Via Nicolò Ferracciu. Tra le ulteriori opere realizzate con il ribasso d’asta si è proceduto ad installare delle ulteriori telecamere nei 4 ingressi del paese che oltre ad avere il compito di registrare le immagini, riescono a monitorare le targhe delle auto, creando un elenco costantemente aggiornato dei mezzi in ingresso e in uscita dal paese. Queste sono opere che tendono ad innalzare il livello della sicurezza dell’intero centro abitato.