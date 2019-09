Cagliari: seconda giornata del Campo giovani Cittadinanza Consapevole 2.0

Dopo l’incontro di questa mattina sul tema migranti, che ha visto come protagonisti il presidente di federsolidarietà Antonello Pili, l’avvocato Izaura Puka e la partecipazione di AMAL Sardegna-Marocco, nel pomeriggio, a partire dalle 16, i giovani incontreranno Paolo De Angelis, procuratore aggiunto del Tribunale di Cagliari, l’avvocato Patrizio RovellieMichele Lastella, comandante Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari dell’Arma dei Carabinieri. Al centro del seminario ci sarà la questione de “Le forme di criminalità organizzata in Sardegna”.

Ieri, nel corso della prima giornata, i ragazzi del Servizio Civile Nazionale Giampaolo Sanna e Gabriele Boi, hanno presentato la loro inchiesta sulla legalità, portata avanti nell’ambito del progetto C come Cittadino.

Campo giovani: lo studio sulla legalità

La rilevazione, fatta su un campione di 180 giovani, ha messo in luce come, nonostante una generale adesione ai principi della democrazia, della solidarietà e dell’impegno sociale, restano incombenti delle ombre importanti.

Gli intervistati, infatti, seppure esprimano un deciso disaccordo rispetto ad alcuni comportamenti illegali come comprare merce contraffatta, non pagare le tasse, commettere violenza sul partner, gettare rifiuti per terra o condividere immagini della vita privata senza autorizzazione, sono molto meno netti nel condannare comportamenti illeciti come il download illegale di materiale protetto da copyright dalla rete o l’uso di droghe leggere.

E tra i motivi che possono spingere un giovane a tenere comportamenti illegali, evidenzia lo studio, emergono fattori come la mancanza di un sistema di valori forti, l’ignoranza, il contesto sociale, il desiderio di potere o di un guadagno facile.

Il dibattito su questi temi sarà centrale nel corso del Campo e i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti nei campi del diritto, della politica, dell’associazionismo. I singoli incontri sono aperti al pubblico.

28 settembre

Ecco il calendario dei seminari previsti per domani e l’elenco dei relatori:

Ore 9:30 – “ La legittima difesa e la sua trasformazione ”, relatore Andrea Mereu (giudice penale presso il Tribunale di Cagliari);

”, relatore Andrea Mereu (giudice penale presso il Tribunale di Cagliari); Ore 11 – “ Le modalità di reimpiego dei beni confiscati alla mafia ”, con la partecipazione degli autori del progetto Sardegna.Confiscatibene;

”, con la partecipazione degli autori del progetto Sardegna.Confiscatibene; Ore 16 – “La violenza di genere e il fenomeno del femminicidio”, relatori Elisabetta Patrito (giudice penale presso il Tribunale di Cagliari), con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e dell’associazione Donna Ceteris.

