Cagliari, proteste FGC sui test di medicina: “Non c’è meritocrazia senza uguaglianza”

L’azione si è svolta presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, prima dell’inizio dei test, con un messaggio chiaro: “Non c’è meritocrazia senza uguaglianza“.

Se l’estrazione sociale degli studenti è diventata un fattore determinante per la preparazione e l’esito del test, come si può parlare ancora di meritocrazia? – ha commentato Piergiorgio, militante del FGC -. Chi proviene dalle classi meno abbienti, e da scuole meno prestigiose, non può permettersi di prepararsi con costosi corsi privati e durante l’estate è anzi costretto a lavorare e saltare un momento di studio fondamentale: c’è una dura penalizzazione. Se non si parte dalle stesse condizioni, non se ne può certo fare una questione di merito!