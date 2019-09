Cagliari. Progetto “TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue”

L’iniziativa si inserisce tra le attività locali del progetto internazionale “TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue”, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito dell’Azione Chaive 3 del programma europeo di mobilità Erasmus Plus.

Sarà l’occasione per presentare le opportunità di mobilità per i giovani offerte dal programma Erasmus Plus e, in particolare, verrà approfondita l’Azione Chiave 3 del programma che, attraverso lo strumento del Dialogo Strutturato, permette ai giovani fino ai 30 anni di prendere parte a iniziative di carattere internazionale e locale.

“TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue” è un progetto al quale prendono parte 10 associazioni giovanili in rappresentanza di 9 paesi europei: TDM 2000 International (Italia, capofila), TDM 2000 (Italia), Law and Internet Foundation (Bulgaria), Be-Education, Equality, Sustainability (Austria), Centre for European Progression (Belgio), TDM 2000 Eesti (Estonia), Step Europe ry (Finlandia), Geoclube (Portogallo), National Youth Council Maltese (Malta), Imago Mundi (Romania).