Cagliari. Poste italiane: annullo filatelico per il cinquantenario di rifondazione della rispettabile Loggia “S.Arquer” 709

In occasione della celebrazione del cinquantenario di rifondazione della Rispettabile Loggia “S. Arquer” 709 e del Convegno su G.Bruno e S.Arquer dal titolo “Due fedeli credenti e due tristi destini”, Poste Italiane attiverà, giovedì 12 settembre a Cagliari, un servizio postale temporaneo.

Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze affrancate presentate allo sportello di via Canelles, presso la Casa Massonica, dalle 9.30 alle 13.30, dove sarà disponibile, oltre ai francobolli per l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione.

Dopo il 12 settembre sarà possibile, per sessanta giorni, richiedere l’apposizione dell’annullo sulle corrispondenze recandosi personalmente allo sportello filatelico di Cagliari Centro in Piazza del Carmine, 27 oppure inviare le stesse all’interno di una busta chiusa già indirizzata e affrancata per la restituzione.