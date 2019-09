Cagliari. Perceptions di Giovanni Loy alla Galleria Siotto

La Galleria Siotto, spazio espositivo al pianterreno della Fondazione ‘Giuseppe Siotto‘, si apre alla fotografia.

Da giovedì 26 settembre fino domenica 13 ottobre sarà possibile visitare la mostra ‘Perceptions’ di Giovanni Loy, nato a Roma ma cagliaritano d’adozione.

La mostra, che si articolerà negli ambienti della galleria ed è curata dalla critica d’arte Roberta Vanali, con cui Giovanni Loy collabora da tempo, è incentrata sulla fotografia come presentazione e rappresentazione di un’immagine che si apre alla vista come qualcosa che non si lascia cogliere, un’insieme di immagini che aprono varchi all’immaginazione poiché la visione si divide, si lacera nel suo stesso interno tra vedere e guardare.

L’inaugurazione si terrà giovedì 26 settembre a partire dalle 18.

Le aperture saranno dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20 e ancora in occasione di tutti gli eventi ordinari della Fondazione quali concerti, conferenze e presentazioni di libri.

Per info e aperture straordinarie è possibile scrivere alla mail galleriasiotto@gmail.com oppure telefonare alla segreteria della Fondazione Siottoal numero 070682384.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Direzione Generale degli Istituti Culturali delMiBACT, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna e del Servizio Cultura del Comune di Cagliari.