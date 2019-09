Cagliari: Nainggolan a rischio contro il Parma

Il Cagliari perde pezzi già alla terza giornata. Dopo l’infortunio di Cragno e Pavoletti arriva quello di Nainggolan. Per il centrocampista belga un problema al polpaccio sinistro.

La trasferta a Parma non inizia nel migliore dei modi per la squadra sarda. Fuori per un lungo stop Cragno e Pavoletti il mister Maran non avrà a disposizione neanche Nainggolan, fermo per un problema al polpaccio sinistro. L’entità dell’infortunio sembra minima, ciò nonostante sono ridotte al minimo le speranze di poterlo recuperare entro domenica.

Il comunicato- “Il centrocampista non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”.

La formazione senza il Ninja- L’allenatore dei rossoblù questa mattina ha lavorato per trovare la formazione migliore a seguito dello stop di Nainggolan. Considerando che il belga ha giocato le prime due partite come regista, il sostituto naturale dovrebbe essere Cigarini, che verrebbe affiancato in mediana da Ionita e Rog. Da non escludere la presenza di Nandez dal primo minuto, anche se è reduce dalle trasferte intercontinentali con il suo Uruguay. L’attacco sembra essere l’unica certezza del Cagliari con la coppia Simeone-Joao Pedro.

Sabato mattina la rifinitura, a seguire la conferenza stampa di Maran prima della partenza per Parma.