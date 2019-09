Cagliari: le attività di polizia hanno portato all’arresto di tre persone

Primo arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne napoletano, pluripregiudicato, resosi responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

Nella mattinata di sabato 21, tramite chiamata sulla linea 113, alcuni addetti al servizio di vigilanza del centro commerciale “LIDL” di Viale Marconi richiedevano l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, in quanto era in corso una lite per un tentato furto su un’autovettura.

Una coppia di turisti tedeschi aveva sorpreso sul proprio furgoncino un uomo che rovistava all’interno dell’abitacolo. I due malcapitati si trovavano nel supermercato “LIDL” per effettuare diversi acquisti, dopo aver posteggiato il proprio mezzo nel parcheggio sul retro centro.

Al loro ritorno, la moglie ha notato uno dei finestrini infranti, facendo allarmare il marito, che, guardando all’interno dell’abitacolo, ha trovato un uomo intento a rovistare tra i loro oggetti.

Immediatamente il turista, aprendo lo sportello lato guidatore, ha afferrato il malfattore, Gargiulo Giulio, pluripregiudicato, che per cercare di sottrarsi alla presa dell’uomo lo ha graffiato e morso non riuscendo comunque nell’intento e cadendo rovinosamente a terra.

Gli Agenti, giunti immediatamente dopo la richiesta di aiuto, hanno trovato nelle vicinanze del furgoncino un arnese con una placca in ferro e, all’interno della tasca dei pantaloni indossati da Gargiulo, un cellulare spento e senza SIM, sicuramente provento di furto.

I Poliziotti hanno, così, tratto in arresto il Gargiulo, il quale dopo essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità per le leggere contusioni riportate, considerate guaribili in quattro giorni, è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà questa mattina.

Il malcapitato turista tedesco, anch’esso accompagnato presso il pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità, ha riportato lesioni guaribili in sei giorni.

Secondo arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne cagliaritano, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre un equipaggio della Squadra Volante era impegnato nei costanti servizi di Controllo del Territorio, nel pomeriggio dello scorso sabato, è stato insospettito da un’autovettura, con a bordo tre giovani, che si posteggiava nei pressi dei palazzi della Via A. Sanna, nota zona interessata da tempo da un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Trascorsi alcuni minuti, gli operatori hanno notato un giovane che, sceso dall’auto, si è recato con fare sospetto verso un gruppo di altri ragazzi fermi all’ingresso di alcuni palazzi.

Gli Agenti, pertanto, si sono spostati verso l’adiacente via Goretti notando, dopo pochi istanti, l’auto sospetta ripercorrere il tragitto inverso. Subito gli Operatori hanno proceduto a bloccare il mezzo e a identificare i giovani all’interno, constatando immediatamente che il ragazzo visto prima si trovava seduto nel sedile posteriore.

Quest’ultimo, identificato per Coiana Roberto, già noto ai poliziotti, si mostrava particolarmente agitato e nervoso e ha destato negli Agenti un forte sospetto che occultasse qualcosa addosso. Difatti all’interno dei suoi pantaloni nascondeva un involucro di plastica contenente 5 grammi di cocaina. Sempre all’interno dei pantaloni, Coiana deteneva altri tre involucri identici al primo, per un totale di circa 20 g di cocaina.

Anche L.D., 19enne incensurato, che si trovava in macchina, è stato trovato in possesso di un pezzo da 4 grammi di hashish, che teneva sempre ben nascosto all’interno dei pantaloni.

Inoltre, a casa di Coiana i poliziotti hanno trovato, tutto ben occultato all’interno di un cassetto del comò della sua camera da letto, degli involucri con più di 50 grammi tra marijuana e hashisch e un bilancino di precisione.

Per tutto questo, gli Agenti hanno tratto in arresto Coiana Roberto, il quale è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa di essere condotto stamattina presso il Tribunale di Cagliari, per essere giudicato in direttissima.

Verso il 19enne L.D. invece, per quanto trovatogli addosso, si è proceduto ai sensi dell’ art. 75.

Terzo arresto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne cagliaritano, pregiudicato, per resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle zone limitrofe del quartiere cittadino di “Is Mirrionis”, la scorsa notte un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva la locale Via Quirra, ha notato una vettura bianca con a bordo un uomo e un’altra persona accanto a lui.

Gli Agenti hanno invertito la loro marcia per procedere al controllo del mezzo e, vedendo ciò, l’uomo alla guida dell’autovettura ha accelerato repentinamente, svoltando in Via Cornalias a gran velocità, nonostante il semaforo rosso.

I poliziotti hanno così iniziato l’inseguimento del mezzo, la cui corsa è terminata in Via Scornigiani, una strada a vicolo chiuso. Ma, nonostante gli avvertimenti, il conducente ha abbandonato il mezzo e proseguito la sua fuga a piedi attraverso le aiuole delle varie palazzine, inseguito dai poliziotti. Dopo una precipitosa corsa, l’uomo è stato bloccato dai due operatori che, con non poca facilità, sono riusciti a immobilizzarlo definitivamente.

Gli operatori e il Serra si sono poi recati al Pronto Soccorso del SS. Trinità per i traumi, fortunatamente lievi, riportati nella colluttazione.

Serra è stato tratto in arresto e trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa di essere accompagnato presso il Tribunale ordinario di Cagliari, per essere giudicato stamattina in direttissima.