Cagliari: il 30 settembre si festeggia San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia

Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.

Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio, che trova espressione e sintesi nel motto “Sub Lege Libertas”.

E a questo impegno costante, la Polizia di Stato unisce altresì la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata.

Le celebrazioni sul territorio nazionale connesse alla ricorrenza del Santo Patrono, anche quest’anno, saranno accompagnate dal “Family Day”, giunto alla quindicesima edizione. Tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato saranno aperti alle famiglie dei poliziotti a motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.

Poiché la ricorrenza del “Family Day” sarà anche occasione di incontro con la cittadinanza per rafforzare i temi dell’inclusione e dell’amicizia, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, in Piazza Yenne saranno presenti gli Artificieri e i Cinofili della Polizia di Stato, che si esibiranno in dimostrazioni di attività operativa; inoltre sarà possibile scoprire le funzionalità del “Full Back”, laboratorio mobile di primo intervento della Polizia Scientifica.