Eventi

Cagliari: il 19 settembre, presentazione de “Il giudicato di Gallura” da Miele Amaro

Giovedì 19 settembre, lo storico Corrado Zedda sarà ospite della Libreria Miele Amaro, in via Manno 88 a Cagliari, per presentare il saggio "Il Giudicato di Gallura". Le vicende, la società, i personaggi di un "regno" mediterraneo". L'incontrò avrà inizio alle 19:00 e a dialogare con l'autore sarà il giornalista Fabio Marcello.