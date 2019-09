Conferenze

Cagliari: il 18 settembre, la presentazione della “Stagione Grecale” di Abaco Teatro

Si terrà mercoledì 18 settembre alle ore 11, nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna (in via San Salvatore da Horta n. 2 a Cagliari), la conferenza stampa di presentazione della Stagione Grecale organizzata da Abaco Teatro al Teatro di Sanluri, per il periodo Settembre/Dicembre 2019.