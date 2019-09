Cultura

Cagliari: il 13 settembre alla libreria Ubik, lo scrittore Alessandro Zannoni

Venerdì 13 settembre alle 19, Alessandro Zannoni sarà ospite della libreria Ubik, a Cagliari in via Sonnino 186/a, per presentare la raccolta di racconti "Stato di famiglia" (Arkadia Editore, collana SideKar). Dialogherà con l'autore Alessandro Spedicati dei Siki.