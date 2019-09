Cagliari. Domenica sera chiude il XXII Festival “Forma e Poesia nel Jazz”

Tanti appuntamenti in scaletta, domani (domenica 29) a Cagliari, per la quarta e ultima giornata del festival Forma e Poesia nel Jazz, quest’anno alla sua edizione numero ventidue.

Il primo impegno in agenda , in realtà, è fuori dal capoluogo: Take the “A” Train, questo il titolo, è infatti un viaggio in musica – , a cura Kirkaebai – a bordo del Trenino Verde tra Mandas e Seui, in compagnia del gruppo Mambo Django: partenza da Mandas alle 9. Info al 335 69 98 738.

A Cagliari, invece, negli spazi dell’EXMA – il Centro Comunale d’Arte e Cultura in via San Lucifero, dove il festival fa base quest’anno -, si comincia con il primo dei tre laboratori di espressività sul suonosegno dedicati alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni, ideati e condotti dalla musicista e musicoterapeuta Francesca Romana Motzo e Evelise Obinu, esperta in processi laboratoriali e formazione; tutti esauriti gli incontri in programma alle 9:30 e alle 11.15, resta ancora qualche posto disponibile per quello delle 16, che si può prenotare telefonando al 388 38 99 755.

Alle 11, il musicista e collezionista Attilio Berni – presente con una mostra di sassofoni anche in questa edizione del festival – presenta “SaxAppeal”, una conferenza-spettacolo sulle metamorfosi del sassofono come stereotipo musicale dell’erotismo.

“Quando la musica crea inclusione” è invece il titolo dell’appuntamento in programma nel pomeriggio alle 16.30: alcuni dei musicisti ospiti del festival incontreranno i ragazzi e le ragazze dell’associazione ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna, da sempre in prima linea in Sardegna e nel resto d’Italia per la promozione del diritto alla vita indipendente, all’inclusione, alla libertà di scelta e autodeterminazione delle persone con disabilità e le loro famiglie.

Con l’ultima giornata del festival si chiude, alle 18, anche il ciclo di conferenze del musicista e musicologo Enrico Merlin dedicate a un anno particolarmente importante per la storia del jazz: il 1959.

Poi, alle 20, e con ingresso a pagamento, i riflettori si accendono sul palco del festival per l’ultima serie di concerti. Protagonista del primo set l’Horn Trio di Federica Michisanti, formazione che vede accanto alla giovane contrabbassista (miglior nuovo talento del 2018 per la rivista Musica Jazz), il trombettista Francesco Lento e Marco Colonna al clarinetto basso. Una formazione che, senza batteria e pianoforte, mette in evidenza l’aspetto melodico e timbrico: l’utilizzo delle “voci” di due strumenti a fiato, più quella del contrabbasso, offre alla composizione musicale l’opportunità di procedere in maniera contrappuntistica, in uno scambio continuo di parti.

L’ultimo atto dell’edizione numero ventidue di Forma e Poesia nel Jazz vede in scena il quartetto composto dal sassofonista Max Ionata, il pianista cagliaritano Luca Mannutza, Lorenzo Conte al contrabbasso e il batterista svizzero Joris Dudli. La conoscenza del grande repertorio jazzistico e al tempo stesso la passione di sperimentare sempre nuove strade, sono le prerogative che legano tra loro i quattro musicisti, a garanzia di una performance basata su composizioni originali e standard rivisitati che si annuncia di grande impatto emotivo.

Biglietti e info

Il biglietto d’ingresso per i due concerti costa 18 euro, con sconti previsti per le associazioni aderenti e per chi si recherà ai concerti in bici e su mezzi pubblici. Biglietto speciale a 5 euro per gli studenti del Conservatorio. Prevendita al Box Office in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su www.boxol.it . Ingresso gratutito per tutti gli altriu appuntamenti.

Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz , Instagram formaepoesianeljazz. Per informazioni: tel. 388 38 99 755.

La ventiduesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di ARST – Metro Cagliari, FAI, FIAB Cagliari, ABC Sardegna, Cantine di Dolianova, CSM Centro Studi Musicali Torre in Pietra, Museo del Sassofono Fiumicino, Ambasciata del Belgio in Italia, Alla Scoperta di…, Tour Operator Kirkaebai, Associazione Kromatica, ContattoSonoro. Media partner: TISCALI e Radio X.

