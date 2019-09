Politica

Cagliari: audizione dell’assessore Lampis sulla fauna selvatica

Massima attenzione da parte della Giunta regionale per cercare di risolvere il problema delle specie animali nocive, come le cornacchie. È quanto ha affermato l'assessore regionale dell'Ambiente, Gianni Lampis, sentito oggi in audizione in Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd'Az), sulla proposta di legge n. 45 (Maieli e più) "Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).