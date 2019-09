Cagliari. Anteprima del ventiduesimo festival Forma e Poesia nel Jazz

In programma una parata musicale per le strade cittadine della Seuin Street Band, una marching band nata di recente dal seno della Banda Musicale “Gioacchino Rossini” di Seui; partenza alle 18 da via Roma, di fronte alla Darsena, con arrivo finale – dopo aver attraversato il largo Carlo Felice, via Manno, via Garibaldi e via Sonnino – all’EXMA , il Centro Comunale d’Arte e Cultura in via San Lucifero, dove il festival pianterà le tende per tutto il resto della settimana. Prevista anche una “pedalata jazz” di un gruppo di cicloamatori aderenti alla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, sempre con arrivo all’EXMA: un’iniziativa di promozione della mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Cagliari.

Forma e Poesia nel Jazz entra nel vivo della sue edizione numero ventidue. In arrivo, nell’arco delle quattro serate, nomi di primo piano della scena jazzistica italiana, come è nella tradizione di questo festival: il duo del trombonista Gianluca Petrella e del vibrafonista Pasquale Mirra, The Italian Trio di Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto, la cantante Maria Pia De Vito, il sassofonista Stefano Di Battista, la contrabbassista Federica Michisanti, i pianisti Julian Oliver Mazzariello, Sade Mangiaracina e Luca Mannutza in quartetto con Max Ionata, Lorenzo Conte e Joris Dudli. E, oltre ai concerti (due per ciascuna serata), diversi momenti collaterali: incontri, conferenze, laboratori per bambini, escursioni e altro ancora. Da giovedì (26 settembre),entra nel vivo della sue edizione numero ventidue. In arrivo, nell’arco delle quattro serate, nomi di primo piano della scena jazzistica italiana, come è nella tradizione di questo festival: il duo del trombonistae del vibrafonistadi, la cantante, il sassofonistala contrabbassista, i pianistiin quartetto con. E, oltre ai concerti (due per ciascuna serata), diversi momenti collaterali:e altro ancora.

Box Office in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su www.boxol.it . Il biglietto giornaliero per seguire i concerti costa 18 euro, l’abbonamento per le quattro serate 55 euro. Sconti sui biglietti per le associazioni aderenti e per chi si recherà ai concerti in bici e su mezzi pubblici. Prevendita alin viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su

www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz , Instagram formaepoesianeljazz. Per informazioni: tel. 3883899755. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sitoe alla pagina, Instagram. Per informazioni: tel.

La ventiduesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di ARST – Metro Cagliari, FAI, FIAB Cagliari, ABC Sardegna, Cantine di Dolianova, CSM Centro Studi Musicali Torre in Pietra, Museo del Sassofono Fiumicino, Ambasciata del Belgio in Italia, Alla Scoperta di…, Tour Operator Kirkaebai, Associazione Kromatica, ContattoSonoro. Media partner: TISCALI e Radio X.