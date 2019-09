Cagliari: 5 ottobre, show-cooking di cucina creativa napoletana con Fiorella Breglia

Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

Show-cooking di cucina creativa napoletana: l’appuntamento

In programma sabato 5 ottobre, a partire dalle 18:30 presso lo Scavolini Store Cagliari, uno show-cooking all’insegna delle differenti tradizioni gastronomiche italiane.

La food artist di Dissapore Fiorella Breglia porterà a Cagliari tutti i profumi e i colori della cucina campana, arricchita da quel tocco di creatività che da sempre la contraddistingue.

Durante lo show-cooking gratuito, la creative Chef porterà in tavola le sue radici napoletane e tutta la sua esperienza culinaria per insegnare al pubblico come preparare una gustosa genovese di pasta e patate risottata.

Dopo aver aiutato Fiorella nella realizzazione del piatto, gli ospiti potranno assaporarlo in un goloso assaggio.

L’ospite speciale: Fiorella Breglia

Fiorella Breglia vive tra Napoli, città natia, e Milano, città d’adozione. È una food-influencer, Chef Insegnante di cucina tradizionale e artistica e Creativa del food.

Ha creato il blog Cucinoperamore quattro anni fa con lo scopo di comunicare la sua passione per la cucina. La sua arte è caratterizzata da un mix di tradizione napoletana tramandata da generazioni di brave cuoche e da tanta esperienza.

In cucina ama lavorare con la bellezza naturale dei colori e delle forme degli alimenti, soprattutto delle verdure, prima fonte di ispirazione dei suoi piatti.

Il suo sogno è una cucina semplice, creativa e per tutti, a km zero, ma con la possibilità di interscambio con altri popoli per apprendere maestria e utilizzo delle materie prime di ogni nazione, perché la cucina per Fiorella è cultura e arricchimento dei sensi.

Il tema e la ricetta

La food influencer di Dissapore presenterà per l’occasione un piatto che, della Liguria, ha solo il nome mentre la ricetta, tra le più amate e apprezzate, è tipica della tradizione campana: la Genovese.

Fiorella Breglia, col suo tocco creativo, stravolgerà il piatto aggiungendo alla purea bianca e cremosa di cipolle, le patate e la pancetta. A fine cottura una mantecatura con parmigiano e noci di ghee, per poi concludere l’impiattamento con foglie di basilico e menta a fresco.

La pasta risottata, cremosa e appetitosa, è pronta per essere servita. Una variante che mette d’accordo tutta la famiglia.

La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Cagliari, uno showroom di 450 mq che offre al visitatore un’ampia selezione di collezioni per l’arredo cucina e living, tra cui la nuovissima proposta Mia by Carlo Cracco, e poi Carattere, QI, Foodshelf, Motus, LiberaMente e per l’arredo bagno come Diesel Open Workshop, QI, Aquo, e Rivo. Carla e Sharon, titolari dello Store, e tutto il loro staff sapranno guidare i clienti nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze e alla propria casa.

