Brigata “Sassari”: cambio al vertice del Reparto Comando e Supporti Tattici

La cerimonia si è aperta con il messaggio di saluto del tenente colonnello Coda, che ha sottolineato l’impegno profuso da lui e dai suoi militari in questo periodo di comando, soffermandosi sul recente impiego a Roma nell’operazione “Strade sicure”, durante il quale il Reparto ha assicurato il sostegno logistico ed il sistema delle telecomunicazioni della Brigata “Sassari” mediante assetti della Compagnia Comando e Supporto Logistico e della Compagnia Trasmissioni. Non è mancato un ringraziamento a tutti i suoi soldati, ai collaboratori e alla famiglia.

Poi, il generale Andrea Di Stasio, comandante della “Sassari”, che ha sottolineato l’abnegazione e l’impegno di tutti i “sassarini” e messo in risalto ancora una volta il forte attaccamento che la Brigata “Sassari” ha con il territorio.

Il tenente colonnello Coda è stato destinato allo Stato Maggiore del Comando Brigata “Sassari”, dove ricoprirà l’incarico di capo sezione personale.

Il tenente colonnello D’Anzeo proviene dal Comando Brigata e vanta una lunga esperienza maturata nel corso di numerose missioni internazionali. Originario di San Severo, in provincia di Foggia, 42 anni, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e di Stato Maggiore ed è laureato in Scienze Strategiche e in Scienze Politiche.