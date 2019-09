Blutec, Ficco (Uilm): “Il MiSE si decida a riconvocare il tavolo”

Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore auto.

Nonostante i nostri ripetuti solleciti, il Ministero dello Sviluppo economico – attacca Ficco – continua a far finta di nulla, forse sperando che sindacati e lavoratori si stanchino e che i riflettori della pubblica opinione si spengano. Ma un Governo che non affronta i problemi non serve a niente e a nessuno.