Birori: ricambi per auto a prezzi vantaggiosi su internet, denunciata una persona per truffa

Aveva trovato su uno dei tanti siti di annunci on line un’offerta imperdibile che gli avrebbe consentito di acquistare a soli 650 euro, dei pezzi di ricambio per la propria imbarcazione.

La compravendita si rivelava ben presto una truffa. Una volta effettuato il versamento della somma pattuita, non ha più avuto notizie dal truffatore.

Il presunto venditore, proponendosi con generalità risultate poi false, non provvedeva alla spedizione dei ricambi e alla restituzione dei soldi, rendendosi irreperibile. La vittima, non ha potuto fare altro che presentarsi presso i Carabinieri della Stazione di Birori per formalizzare la denuncia di truffa. Iniziavano subito le indagini che in breve tempo consentivano ai militari di accertare che l’utenza telefonica utilizzata dal truffatore era già stata segnalata da altri utenti per simili raggiri.

Le successive verifiche sul versamento del denaro portavano infine all’identificazione di un uomo di 55 anni calabrese. Per l’uomo già noto alla forze dell’ordine per analoghi reati è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Considerato il preoccupante diffondersi di tali episodi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita tutti alla massima prudenza nell’utilizzo dei siti di annunci online, diffidando dalle offerte estremamente vantaggiose e a sporgere immediata denuncia presso le stazioni dislocate sul territorio.