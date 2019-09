Bauladu, Dromos Festival. Si recupera il 14 settembre il concerto di Giovanni Allevi rinviato sabato scorso

Si recupera il 14 settembre il concerto di Giovanni Allevi a Bauladu (OR), che era stato rinviato sabato scorso (31 agosto) a causa del maltempo. Restano invariati l’orario di inizio e la sede del piano solo del musicista marchigiano, che sarà di scena dalle 21.30 sul palco dell’Anfiteatro Comunale del paese a una ventina di chilometri da Oristano. I biglietti si possono acquistare a 25 euro (più diritti di prevendita) online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it; tel. 070 657428).

Come già annunciato, restano validi per l’ingresso i biglietti acquistati per la serata del 31 agosto; chi però non potesse, o non volesse, assistere alla nuova data di sabato 14, può ottenere il rimborso dei tagliandi direttamente nei punti vendita in cui sono stati comprati o, se l’acquisto è avvenuto online, inviando richiesta allo stesso indirizzo dal quale si è ricevuta la mail di conferma. Per informazioni si può contattare anche il Box Office Sardegna all’indirizzo info@boxofficesardegna.it.

Proposto in collaborazione con il ‘Du – Bauladu Music Festival, il concerto di Giovanni Allevi, che approda a Bauladu per una tappa del suo “Piano Solo Tour”, completa il cartellone del ventunesimo festival Dromos, che dal primo al 15 agosto ha concentrato il grosso della sua programmazione tra Oristano e gli altri centri della sua provincia che hanno aderito quest’anno al suo circuito: Baratili San Pietro, Cabras, Mogoro, Morgongiori, Neoneli, Nureci, San Vero Milis, Ula Tirso e Villa Verde, con uno “sconfinamento” nel Nuorese, a Ortueri.

Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490 e all’indirizzo di posta elettronica dromos@dromosfestival.it. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.dromosfestival.it e alla pagina facebook del festival.