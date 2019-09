Bari. “Il ruolo della formazione e della medicina legale nelle attività sindacali”

L’iniziativa ha voluto lanciare una nuova sfida per costruire un progetto sul territorio Nazionale per la formazione e l’informazione degli addetti ai lavoro ( medici legali, medici di base, aziende lavoratori, consulenti ,addetti alla sicurezza, operatori degli istituti previdenziali e ispettorato del lavoro); all’incontro oltre alla presenza del Presidente Nazionale della Confunisco Giovanni Cafaro hanno preso parte la Dott.ssa Silvana Albani esperta in materia di medicina legale, il Presidente Nazionale di Mutua Consumatori Agostino La Rana, il Senatore della Repubblica nonché medico legale Gianni Pittella. Hanno aderito all’iniziativa portando il loro contributo l’On. Michele Emiliano Governatore della Regione Puglia e Il Dott. Antonio De Caro Sindaco della città di Bari e Presidente dell’ANCI Associazione dei Comuni Italiani.

Il dibattito ha visto inoltre una folta delegazione delle realtà di Confunisco sul territorio Nazionale e ha stimolato un’ interessante discussione con i tanti aperatori del settore presente.

Si concretizza sempre più l’idea della Confunisco di essere protagonista e parte attiva di quel movimento fatto di idee e di azioni concrete che intende affermare in una realtà sociale ed economica più spietata che mai.