Assl Lanusei. Ausili ad assorbenza: dal 1 ottobre si cambia

Si informano tutti i cittadini interessati che dal 1° Ottobre 2019 entrerà in vigore un nuovo regime di fornitura degli ausili ad assorbenza

La consegna, infatti, verrà effettuata direttamente a domicilio del paziente con cadenza trimestrale nel totale rispetto della privacy.

Dal 1° ottobre 2019, pertanto, verrà a cessare la fornitura degli ausili ad assorbenza tramite le farmacie convenzionate e i negozi sanitari del territorio Aziendale.

La consegna degli ausili ad assorbenza a domicilio del paziente, da parte di un corriere, è completamente gratuita e verrà preceduta da una preavviso telefonico, finalizzato a concordare giorno e ora della fornitura.

Pertanto occorre accertarsi che non siano intercorse modifiche dei dati personali in possesso dell’apposito ufficio ASSL, in particolare del domicilio del paziente (se diverso dalla residenza), del recapito telefonico dell’interessato o della persona delegata. Se sono cambiati occorre comunicarli tempestivamente presentandosi agli Uffici del Distretto:CASA DELLA SALUTE Jerzu: Sig. Marco LOI il Lunedì e il Venerdì 8.00-10.00,

CASA DELLA SALUTE Lanusei: Sig.ra Carla LAI dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00,

POLIAMBULATORIO Tortolì Dott. Agostino NAPOLITANO dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00

Qualora l‘utente o il suo delegato , contattato telefonicamente, non risulti reperibile a domicilio nel giorno e nell’ora concordati verrà lasciata al recapito postale apposita cartolina indicante le modalità per concordare la successiva consegna.

Gli ausili consegnati a ciascun utente saranno accompagnati da un documento di trasporto riportante la descrizione della fornitura (quantità , tipologia, etc…). Tale documento deve essere sottoscritto dall’utente o suo delegato a comprova del ritiro (una copia sarà trattenuta dall’utente destinatario della fornitura).

Per tutte le informazioni relative alla consegna e agli eventuali disguidi si invitano gli utenti a rivolgersi al numero verde gratuito della ditta SANTEX aggiudicataria del nuovo servizio.

IL NUMERO VERDE GRATUITO È IL SEGUENTE: 800 947 617