Assemini. Sagra de sa panada: 7 settembre 2019

Assemini c’è la Sagra de Sa Panada. I visitatori potranno assaggiare tante versioni di questo piatto tipico mentre chi sa cucinare può partecipare al concorso miglior panada.

Insieme alla festa gastronomica, la sagra propone anche tanti spettacoli.

La panada sarda è molto simile ad una torta salata. Un involucro di pasta contiene condimenti diversi come carne d’agnello, patate, verdure varie o anguille per quella che è considerata la panada tradizionale. Molto comune nel Campidano è un piatto molto diffuso in Italia (ad esempio in Sicilia) e nel mondo (esiste una empanada peruviana).