Arriva su Canale 5 Eurogames, la grande sfida tra nazioni europee

Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore.

Giovedì 19 settembre in prima serata debutta su Canale 5 Eurogames, la nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeaux Sans Frontiers.

Al timone Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni.

In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, con il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie.

Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia).

Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida.

Una produzione kolossal. Il set a Cinecittà World, il parco dei divertimenti del cinema e della tv, copre un’area di oltre 8.000 mq, illuminato da 1.200 punti luce, è la riproduzione del Circo Massimo. Per realizzare i costumi delle varie prove sono stati utilizzati 4 km di tessuti, custoditi in una sartoria di 600 mq.

La radio partner del programma è R101.

Il programma avrà anche un racconto parallelo online: sul web (www.mediasetplay.it), sull’applicazione App Mediaset Play e sui profili social ufficiali (Instagram – Facebook – Twitter: @MediasetPlay) sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage.

I diritti del format “Jeux sans frontières” sono detenuti dal gruppo internazionale Banijay. In Italia l’adattamento del formato è prodotto da Nonpanic Banijay per Mediaset con il titolo “Eurogames”.

La regia è affidata a Lele Biscussi.

LE SQUADRE

ITALIA

Otranto

Folgaria

Catania

San Felice

Parma

GERMANIA

Monaco

Amburgo

Colonia

Norimberga

Berlino

GRECIA

Salonicco

Sparta

Isole Cicladi

Atene

Creta

POLONIA

Varsavia

Bialystok

Poznan

Gniezno

Janow Lubeske

RUSSIA

Sochi

San Pietroburgo

Mosca

Ekaterinburg

Novosibirsk

SPAGNA

Aranda de Duero

Ciudad Rodrigo

Astorga

Monforte

Jaca

SCHEDA TECNICA

Una COLLABORAZIONE RTI- NONPANIC

Conduce

Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin e la con la partecipazione straordinaria di

Jury Chechi

programma di

Christian Monaco

A cura di

Massimo Righini

Scritto con

Marcello Conte

Francesco Foppoli

Ennio Meloni

Andrea Teodori

Lucia Ugatti

Lucio Wilson

Regia

Lele Biscussi

Produttore Esecutivo R.T.I

Lino Tatalo

Produttore Esecutivo NonPanic

Andrea Vetuschi

Scenografia

Marco Calzavara

Direttore di Produzione Mediaset

Fabrizio Collalti

Direttori di Produzione NonPanic

Fabrizio Cerabino

Luca Ciccimarra

David Torrisi

Lighting designer

Ivan PIerri

Direttore della Fotografia

Marco Lucarelli

Da cinecittà world, il parco divertimenti del cinema e della tv