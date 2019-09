Arixi. Scoperta una piantagione illegale di marijuana all’interno di un appartamento

Polizia di Stato: Arixi frazione di Senorbi. Nella mattinata di ieri, nell’ambito di mirati controlli antidroga svolti in provincia, in località Arixi frazione di Senorbi (CA), il personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di SERRA Maria Giovanna nata a Providencia, Santiago del Cile (CILE) classe 1981 e PILI Giovanna nata a Capoterra (CA) classe 1962, rispettivamente cognata e suocera, poiché resesi responsabili in concorso di produzione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Precedenti servizi di osservazione avevano consentito di appurare che l’abitazione in questione era occupata da due donne, di cui una di circa 60 anni ed un’altra di circa 30 anni e che all’interno potesse svolgersi attività illegale in te1na di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato eseguivano una perquisizione domiciliare che consentiva di individuare nel piano superiore dello stabile, accessibile esclusivamente da una botola presente in un soppalco della scala interna, un’abitazione di circa 80 mq. costituita da quattro stanze di cui tre adibite a serra, un disimpegno ed un bagno, dedicata esclusivamente alla coltivazione della Marijuana.

All’interno del corridoio vi erano 21 trasformatori elettrici da 600 watt, con relativi cablaggi, installati su dei pannelli di legno a cui erano collegate le lampade per la coltivazione della Cannabis presenti nelle 3 stanze. Nella prima stanza venivano rinvenute Nr.70 piante di Cannabis, in perfetto stato vegetativo, con altezze di 25/45 cm; Nr.9 portalan1pade completi di lampade da 600 watt marca Sylvania e di pannelli riflettenti; Nr.2 ventilatori elettrici, di cui uno con piantana; Nr. l aspiratore d ‘aria; Nr. l filtro cilindrico ai carboni attivi; Nr. l termometro digitale con igrometro; Nr. l tubo per l’aerazione estendibile in alluminio; Nr. l n1ultipresa elettrica; all’interno della seconda stanza venivano rinvenute Nr.57 piante di Cannabis, in perfetto stato vegetativo, con altezze di cm 65/75 circa; Nr.5 porta lampade completi di lampade da 600 watt marca Sylvania e di pannelli riflettenti; Nr. l aspiratore d ‘aria; Nr. l filtro cilindrico ai carboni attivi; Nr. l termometro digitale con igrometro; Nr. l tubo per l’aerazione estendibile in alluminio, all’interno della terza stanza venivano sequestrate Nr.72 piante di Cannabis, in perfetto stato vegetativo, con altezze di 70/95 cm circa;-Nr.7 portalampade completi di lampade da 600 watt marca Sylvania e di pannelli riflettenti; Nr. l aspiratore d ‘aria; Nr. l filtro cilindrico ai carboni attivi; Nr. l termometro digitale con igrometro; Nr. l tubo per 1’aerazione estendibile in alluminio.

Dalla coltivazione illegale delle piante di marijuana sequestrate ne sarebbe derivato un quantitativo corrispondente a circa 8 kg di sostanza stupefacente con un conseguente introito economico di circa 45.000 euro.

Nel corso della perquisizione si acclarava altresì la manomissione di un contatore di energia elettrica con conseguente allaccio abusivo e prelievo di energia elettrica.

Le indagini della Polizia di Stato proseguiranno al fine di individuare altri correi delle due donne tratte in arresto.