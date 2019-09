È Allerta Gialla per rischio idrogeologico per temporali sulla Sardegna.

Sino alle ore 24 di oggi (domenica 1 settembre 2019) le condizioni di Allerta Gialla – criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali sul Campidano. Interessate anche tutti gli altri bacini della Sardegna quali Logudoro, Gallura , Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, Flumendosa-Flumineddu e Iglesiente.

Norme di comportamento e avviso della Protezione Civile ai link più sotto indicati.

