Controlli

Alghero: sequestrato esemplare di “Pinna nobilis” all’aeroporto

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, hanno sequestrato, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia di frontiera aerea, un esemplare di “Pinna Nobilis”, comunemente nota come “nacchera”, della lunghezza di circa 46 cm.