Alghero. Per “Mamatita Festival” il distretto della creatività si trasforma in un grande laboratorio

Nella città che si fa teatro il Distretto della creatività diventa un grande laboratorio d’arte per la terza edizione di “Mamatita Festival”, kermesse di arte di strada e discipline circensi organizzata da Spazio T per la direzione artistica di Chiara Murru, col supporto del Comune di Alghero, il finanziamento della Fondazione Alghero, il sostegno di Grimaldi Lines, Deltacoop, Il Tocco del prete, Buns, Shima e Amare e la partnership di Società Umanitaria e Sardegna Teatro. Quest’anno si parte con la sperimentazione di espressioni d’arte nuove e originali, che diventano occasione di partecipazione e aggregazione.

Si parte venerdì 6 settembre alle 17 con il laboratorio di Interaction Design tenuto da Maria Chiara Sotgiu per bambini dai sette anni in su. La partecipazione costa 5 euro, si consiglia la prenotazione. Tra cenni di elettronica di base e sperimentazione con l’inchiostro conduttivo, gli allievi creeranno una serie di timbri “parlanti”.

Domenica 8 settembre alle 11 c’è “Arte e città come seme da coltivare e far crescere”, laboratorio di serigrafia a cura di Heart Design. Riservato a ragazzi e adulti, il laboratorio a iscrizione obbligatoria costa 40 euro. Mercoledì 11 settembre alle 18 ci si sposta ai giardini Manno con Francesca Sanna e “Nurayama”, una speciale sezione Mamatita Yoga per bambini e a offerta libera che si ripeterà anche venerdì 20 settembre alle 18 al parco Rafael Caria, alla Pietraia.

Sabato 14 settembre alle 16 il mercato civico ospita Mamatita Swing, ossia il laboratorio a numero chiuso dal costo di 20 euro che Cagliari Lindy Circus dedica a Lindy Hop e Solo Charleston. Alle 21 si replica la serata Social Dance a ingresso libero. Domenica 15 settembre si torna al Distretto con Giulia Izza e Barbara Ruggiu per il laboratorio “Kamishibai – Storie di carta”, che costa 5 euro ed è dedicato a bambini dai cinque ai dieci anni. Si replica lunedì 16 settembre alle 16 nella biblioteca della Misericordia, in via Giovanni XXIII. Domenica 15 settembre alle 19 allo Teatrì di via Manzoni 95 ci sono le “Bambine Ribelli”, spettacolo teatral-musicale con Angela Colombino e Chiara Murru. I posti sono limitati, l’ingresso costa 5 euro. Venerdì 20 settembre alle 21 a Porta Terra c’è “Milonga Illegal”, in collaborazione con International Meeting Tango. La fase laboratoriale si chiude domenica 22 settembre alle 17 in largo Guillot, a Sant’Agostino, col laboratorio urbano di circo di Tricirco, la cui partecipazione è gratuita.