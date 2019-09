Alghero: il 14 settembre dalle ore 17 alle 24, la “Festa del volontariato”

Una rete di associazioni, gruppi e movimenti, collabora all’organizzazione di questa manifestazione, per far conoscere ai cittadini di Alghero tutte le risorse che il vasto mondo del volontariato dispone al servizio di tutti gli abitanti del territorio. Le associazioni operano in tutti i campi d’interesse: sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, tutela dell’ambiente e del paesaggio, tutela degli animali, tutela dei diritti, protezione civile.

Lo slogan della giornata del 14 Settembre è: verso un’idea comune, che già sintetizza l’obiettivo che si sono date le associazioni partecipanti.

Festa del volontariato: il programma

Le attività si svolgeranno nell’ area del Centro Storico di Alghero, Piazza Pino Piras-Largo San Francesco e area Lo Quarter, e inizieranno alle ore 17 con l’apertura degli Stands, il saluto delle autorità a tutti i volontari e ai cittadini presso il “seme della solidarietà”.

Il Seme della solidarietà

Si tratta della scultura del Maestro Pinuccio Sciola posizionata nell’aiuola sotto l’albero di piazza Pino Piras, che simboleggia un seme di pietra, e che venne donato dallo scultore sardo a tutti i volontari della Sardegna con lo slogan “Volontari! Facciamo la differenza… e lasciamo un seme!”.

Le associazioni di volontariato algheresi posero l’opera in trachite nella piazza ideale della solidarietà -attuale piazza Pino Piras- il giorno 11 settembre del 2011 in ricordo dell’anno europeo del volontariato.

Le associazioni saranno presenti negli appositi gazebo allestiti nella piazza e i volontari saranno disponibili per informare il pubblico sulla tipologia di attività della singola associazione, per la promozione delle attività e i servizi offerti. Saranno presenti i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovani, con l’obiettivo importante di aggregare i giovani nelle varie attività programmate.

Seguiranno alle 17:15 le attività ludico-ricreative dedicate ai bambini e ai ragazzi a cura del Laboratorio delle Strategie e dell’ass. Pensiero Felice: il laboratorio ludico con giochi e divertimento, ripercorrendo anche i giochi del passato con l’aiuto dei genitori e dei nonni a cura dell’associazione Impegno Rurale. A seguire il gruppo Piccoli Tamburini del corso musicale di percussioni, avviato dal maestro Marco Malatesta, nel Centro di Aggregazione Sociale Impegno Rurale.

Il pomeriggio prosegue alle 17:30 con le visite guidate nell’Alghero dei Doria a curadell’ass. Vetera e Nova; 1° turno per famiglie con bambini 17:30 – 18:00, 2° turno per tutti 18:15 – 18.45, mentre nella Biblioteca San Michele in Largo lo Quarter, dalle 18:00 alle 19:00, inizierà il Laboratorio di animazione della lettura per i bimbi dai 5 ai 7 anni.

Il Trenino Catalano e Lo Tren de l’Alguer effettueranno alcune corse gratuite per un tour della citta di Alghero con priorità per bambini accompagnati, famiglie, disabili accompagnati e anziani partendo dall’area della manifestazione, con orari che verranno indicati da appositi cartelli.

Dalle ore 18:30 nell’area stands, i volontari delle associazioni Polissocorso Alghero, Gruppo Fratres Alghero, Volontariamente Alghero, Oltre il Cuore e Misericordia Alghero, attiveranno per i presenti tecniche di rianimazione cardio – polmonare e disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini, in collaborazione con la centrale operativa del 118 Sassari.

Alle ore 19:00, in occasione del ventennale delle attività del CSV Sardegna Solidale, la Consulta del Volontariato e il CSV Sardegna Solidale – Sasol Point 19 Alghero unitamente a tutti i volontari della città, alla presenza del Sindaco di Alghero Dr. Mario Conoci, dell’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, del Vescovo della diocesi Alghero e Bosa S.E. Padre Morfino, del presidente CSV Sardegna Solidale prof. Giampiero Farru, del presidente della Consulta del Volontariato della città di Alghero Sergio Melis, delle autorità civili, religiose e militari, scopriranno il manifesto in ceramica artistica che rappresenta il mondo del volontariato con la dicitura:

Non è più tempo di navigatori solitari. Cambia rotta! Scegli di essere un volontario.

Lo stesso evento interesserà 40 comuni della Sardegna.

Alle ore 21 dal palco di Largo Lo Quarter, le musiche e le canzoni algheresi e i brani sardi tradizionali, interpretati dal gruppo Panta Rei coordinato dal prof. Antonello Colledanchise e dalla Companya del Corall.

Dalle ore 22, sul palco salirà il cantante Francesco Sanna con Acoustic Live Revival anni 70-80-90, e a seguire il gruppo JAH L SAS Sound System con una selezione in vinile e digitale di musica Reggae dagli anni 50 a oggi.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero, con il partenariato del CSV Sardegna Solidale. Queste sono le associazioni aderenti alla Consulta del Volontariato della città di Alghero e al CSV Sardegna Solidale Sasol Point 19 Alghero partecipanti alla manifestazione, che invitano tutti i volontari del territorio, i cittadini e le istituzioni a partecipare alla serata di sabato 14 Settembre:

ASS. VOL.BIBLIOTECA SAN MICHELE – ASS.SARDA TRAUMI CRANICI – A.V.O. – LABORATORIO DELLE STRATEGIE – MISERICORDIA ALGHERO – ALGHERO SOCCORSO – ASS.FAMIGLIE NUMEROSE – ASSOCIAZIONE LUCE – AVIS ALGHERO – CONSULTA GIOVANI – CORAL ALGUER TERRA MIA – FIHAVANANA – FRATERS ALGHERO – IMPEGNO RURALE – IL LABIRINTO – LA MATITA GIOVANI – MOTOCICLISTI CONTRO L’ABUSO SUI BAMBINI – OLTRE IL CUORE – PENSIERO FELICE – POLISOCCORSO ALGHERO – RETE DELLE DONNE – UNICEF – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETÀ – CORE E MAMA – VETERA ET NOVA – VOLONTARIAMENTE ALGHERO – ASSOCIAZIONI DEL DISTRETTO DELLA CREATIVITA’.