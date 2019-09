Alghero: i ringraziamenti di Franca Carta, nuova coordinatrice della lista “Per Alghero”

“Poche ma doverose parole di gratitudine agli uomini e alle donne della lista “Per Alghero”, la più votata alle ultime amministrative, e a tutte e tutti coloro che in queste ore mi hanno manifestato stima e affetto per l’ incarico, appena ricevuto, di coordinatrice del gruppo”. Così Franca Carta, eletta lunedì scorso coordinatrice della lista “Per Alghero”.

“La mia seppur breve esperienza politica di questi anni, mi ha insegnato che non possiamo solo lamentarci, piuttosto impegnarci, fuori e dentro le istituzioni per migliorare la qualità della nostra vita. Ancora una volta – prosegue – vengo animata dall’amore per la mia città e dallo spirito di gruppo. Di questi tempi chi sceglie di far politica deve riconquistare le persone, coinvolgere forze nuove, energie giovani e vitali, perchè serve una classe dirigente che non improvvisa e che faccia scelte di buon senso. Il nuovo impegno – aggiunge Franca Carta – mi lusinga e mi onora pur sapendo che le sfide sono sempre impegnative, ma poi si affrontano al meglio se si fa squadra. Viviamo un difficile momento perchè molti importanti valori quali accoglienza, generosità, senso di comunità, vengono messi in discussione per paura della diversità che invece è uno stimolo al confronto da cui conseguono le scelte migliori.

È un percorso collettivo di crescita e di partecipazione – conclude la coordinatrice della lista “Per Alghero” – a cui ho deciso di aderire per tutti questi motivi rinnovando il mio grazie e il mio impegno. Persone, cuore, sensibilitá, voglia di ascoltare, studio e impegno sono la giusta alchimia per l’ esercizio di una politica migliore.