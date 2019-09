Alghero: grande attesa per il concerto di Claudio Coccoluto

Claudio Coccoluto, uno dei Dj italiani più apprezzati al mondo, sarà ad Alghero questo venerdì 6 settembre ospite dei locali Maracaibo e Kelu sul lungomare lido, fronte spiaggia San Giovanni. Grande attesa pera una serata offerta gratuitamente dai proprietari dei due noti locali della movida algherese: Dario e Gavinuccio Olmeo del Maracaibo, Stefano Canu e Antonio Pala del Kelu. Claudio Coccoluto è uno dei Disc-Jockey italiani più famosi in assoluto, il primo Dj europeo ad essersi esibito nel famosissimo Sound Factory Bar di New York, un club dove suonano i più grandi Dj del mondo. Il genere di Coccoluto è una variante della musica elettronica che lui definisce underground. Dagli anni 90 è diventato anche produttore. Tra le produzioni più famose troviamo “Do it whitout thinkin”, “Afromarslight” e “Mind melody 3.0”. Claudio Coccoluto, in questi anni, ha alternato la sua attività di Dj con diverse apparizioni televisive e lavorando anche in radio con Radio Deejay con il programma C.O.C.C.O., nel quale proponeva dj set, con mixaggio in diretta e interazione con gli ascoltatori. Al suo attivo anche un libro in cui parla di sé stesso e di tutta la sua carriera dal titolo “Io, DJ” distribuito da Einaudi. La performance che Coccoluto regalerà al pubblico algherese ospite del Maracaibo e del Kelu, sarà unica. Coccoluto saprà regalare emozioni in una cornice fantastica che si affaccia sulla spiaggia San Giovanni e sulla rada di Alghero con Capo Caccia da una parte e il centro storico dall’altra. Sarà un aperitivo speciale, promettono i gestori dei due locali. Lo show musicale di Coccoluto sarà anticipato dai dj set dei resident Benny e Steven M e da Sergione Dj. La vocalist della serata sarà Alexa Voice, una delle voci più conosciute della vita notturna in Sardegna.