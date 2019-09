Alghero: domenica 6 ottobre la prima giornata di raccolta dei rifiuti organizzata dal “Consorzio turistico Riviera del Corallo”

“Alghero vuole farsi bella” dice con convinzione il “Consorzio turistico Riviera del Corallo” – l’associazione di operatori turistici cittadini più rappresentativa in città – e così propone agli imprenditori, ai cittadini e all’amministrazione comunale recentemente insediata di puntare anche su decoro e pulizia della città per il rilancio turistico di qualità al quale Alghero può ambire.

Troppe zone della città sono ricoperte di rifiuti, in particolare gli accessi più frequentati, che costituiscono attualmente un pessimo biglietto da visita a coloro che giungono ad Alghero per trascorrere le proprie vacanze ed offrono una immagine di noi algheresi nella quale non ci identifichiamo.

E proprio dai cittadini che il Consorzio Turistico Riviera del Corallo intende ripartire, dai vari operatori della filiera turistica e dai commercianti, tutti uniti per sostenere l’iniziativa ecologica, garantendo la propria presenza operativa.

La prima giornata di raccolta dei rifiuti dalle cunette si svolgerà domenica 6 ottobre 2019, tra le ore 09:00 e le ore 13:00, con l’obiettivo di ripulire l’ingresso di Alghero provenendo dall’aeroporto. Il punto di raduno dei volontari è all’ingresso della zona artigianale Ungias Galantè, in prossimità della rotatoria tra la SP42 e la SS291dir.

L’appuntamento è quindi con tutti coloro che vogliano dare una mano, anche solo per parte della mattinata. Si suggerisce di indossare un gilet giallo e dei guanti mentre per chi non fosse fornito di propri guanti ci saranno quelli usa e getta, forniti dagli organizzatori.

Si ringraziano il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis e l’Assessore al Turismo Marco Di Gangi, per il supporto offerto attraverso la Polizia Locale e i Barracelli finalizzato a garantire la sicurezza dei volontari impegnati nei lavori, oltre alla ditta Ciclat che darà un fattivo contributo fornendo attrezzature e effettuando il ritiro e trasporto dei rifiuti raccolti.

L’auspicio è di essere numerosi e di innescare un circuito virtuoso finalizzato al mantenimento del decoro della nostra bella cittadina durante tutto l’anno.