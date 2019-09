Alghero: 27-28-29 settembre, gli ultimi tre appuntamenti con il “Mamatita Festival”

Domani, venerdì 27 settembre, sarà un giorno speciale per il festival, per il suo staff, per la comunità algherese e per Ruben Mureddu, artista che con le sue mani ha colorato di magia lo spazio urbano, rigenerandolo e riqualificandolo, conquistando l’attenzione della città, gli sguardi di gioia dei bambini e la curiosità dei grandi.

Il tutto sino ad arrivare alla ribalta nazionale e internazionale, considerando che il murale realizzato sul tetto (600 m) e sulle mura perimetrali (150 m circa) della scuola primaria dell’Asfodelo è da record.

Sul tetto un enorme e bellissimo clown che si inchina e ringrazia la platea algherese, immagine visibile – a brevissimo – su Google Earth online e conseguentemente in ogni parte del mondo; sulle mura altri splendidi disegni originali ispirati alla creatività messa su foglio dai baby studenti dell’Istituto. Un capolavoro di creatività, dono alla comunità.

Un’opera da record s’è detto – il più grande murale orizzontale mai realizzato in Sardegna -, che domani alle ore 11 sarà ufficialmente presentata ai media nel corso di un momento immaginato ad hoc alla presenza della direttrice artistica del festival Chiara Murru, dell’artista Ruben Mureddu, del sindaco di Alghero Mario Conoci, dell’assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi, del dirigente scolastico Giovanni Ibba, le maestre del primo e del secondo plesso e di tutti i bambini che hanno partecipato all’ideazione e realizzazione dell’opera.

Colonna sonora della mattinata sarà l’allegro suonare e divertirsi della Royal Circus Ostrika, piccola orchestra di strada del Circo Paniko.

Ma sono tantissimi gli appuntamenti del fine settimana del Mamatita. Oggi alle 19, da Amare Fertilia, è in programma un suggestivo incontro con i MagdaClan Circo: quattro chiacchiere da fare con questi straordinari artisti sorseggiando un buon bicchiere di vino, offerto a un prezzo agevolato come aperitivo festival.

Mamatita Fetival: programma del 27, 28 e 29 settembre

E poi via, fra i tanti volti di un programma che domani alle 18 si articola fra lo yoga a Fertilia, a cura del Nurayama Yoga (h 18); lo spettacolo dello straordinario DuoFlosh (ore 20) in piazza Sulis fra giocoleria, acrobazie, equilibrismo e tanti giochi proposti alla platea dai due clown Nik & Frank.

La performance “Ginette et son monde” a cura della straordinaria Céline Bryart in Largo San Francesco alle 21 e lo show “Emisfero” riproposto dal MagdaClan Circo sotto lo Chapiteau di Fertilia alle 21: fortemente consigliata la prenotazione.

Il sabato del festival ricomincia dalla piazza del Mercato a La Pietraia: ore 16:30 raduno dei convocati e, alle ore 18, fischio d’inizio per la performance “Y – la variabile del calcio” con i Dynamis a proporre il calcio secondo una nuova e divertente prospettiva.

Alle ore 20 a Lo Teatrì spazio al MamatitaOff: Storie a manovella di e con Caterina Civai (ingresso 5 euro); alle 21 a Fertilia sarà ancora MagdaClan Circo e alle 21:30 toccherà invece a Céline Bryart concedere il bis in Largo San Francesco.

Domenica cala il sipario sull’edizione 2019 del Mamatita Festival. Alle 18, a La Pietraia, si gioca ancora una volta il calcio proposto dai Dynamis; dalle ore 21 a Fertilia andrà in scena l’ultima replica del grande spettacolo dei MagdaClan Circo, “Emisfero”, chiusura in bellezza anche in centro con “Steampunk Movement”, attesa futuristica e accattivante performance itinerante offerta dagli artisti dello Shedan Fire Theater.

Anche questo appuntamento del Mamatita Festival è reso possibile grazie alla volontà e al sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Grimaldi Lines e Deltacoop.