Agricoltura: le imprese colpite da calamità potranno richiedere risarcimento dal 26/09

La misura, pubblicata da Argea Sardegna, mette in campo 3 milioni e 700 mila euro e prevede la possibilità di ottenere prestiti a tassi scontati, rispetto al tasso di riferimento, per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi.

Inoltre, nell’ammontare del prestito, possono essere comprese anche le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, inerenti all’impresa agricola in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento calamitoso.

La pubblicazione dell’avviso pubblico rappresenta, dopo gli innumerevoli ritardi accumulati, un’importante risposta verso il mondo agricolo e non può che essere accolto positivamente dal settore.

Il Consigliere Emanuele Cera manifesta la propria soddisfazione per l’apertura del bando:

Finalmente, a distanza di oltre due anni e mezzo dagli eventi calamitosi, viene data attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/45 dell’8 agosto 2018, relativa all’Accordo tra la Regione Sardegna e l’Associazione Bancaria Italiana.

Esprimo tutto il mio apprezzamento per il positivo operato dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia – prosegue il Consigliere Emanuele Cera -, perché con il suo tempestivo intervento ha consentito di mettere in campo la pubblicazione dell’Avviso da parte di Argea, peraltro sollecitato proprio dal sottoscritto con la nota del 26 giugno u.s.

Mi sono fatto portavoce delle numerose sollecitazioni, che provenivano dal mondo agricolo dell’oristanese e in particolar modo del terralbese – sottolinea il Consigliere Cera -, a causa degli incomprensibili ritardi accumulati dalla Regione Sardegna, nel dare un concreto sostegno alle Piccole Medie Imprese agricole colpite da calamità naturali nel 2017.

Al tempo stesso, conclude il Consigliere Cera:

Auspico che in futuro, sia la Politica sia gli uffici regionali, abbiano una maggiore sensibilità rispetto ai numerosi problemi del mondo produttivo delle campagne, cambiando decisamente il passo nella offerta dei servizi istituzionali rispetto ad un passato non proprio edificante.

Si invitano le imprese agricole a presentare le domande di ammissione per gli aiuti in conto interessi alle PMI, per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio.