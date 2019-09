Acqui Terme: il 21 settembre, “Libri da Gustare 2019”

Libri da gustare 2019: il programma

L’appuntamento, promosso dal comune di Acqui Terme in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Acqui Terme e l’Azienda Cuvage, è per sabato 21 settembre alle ore 18:00 in piazza della Bollente di Acqui Terme, nell’ambito della manifestazione “Notte in Rosè” con la consegna del premio “Libro più Gustoso dell’anno” a Natalia Cattelani per il libro “I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia“.

L’autrice presente alla “Prova del cuoco” dal 2009, ha un blog di grande successo: www.tempodicottura.it e in questo libro racconta in modo molto semplice mille “dolci” soluzioni.

Seguirà, come da tradizione, la consegna della targa “Custodi del Territorio” a Bruna e Giovanni del Ristorante “Il Belvedere”, di Alice Bel Colle, per l’impegno profuso nella salvaguardia delle tradizioni e produzioni del territorio.

All’incontro parteciperanno: Lorenza Oselin, assessore Turismo comune di Acqui Terme, Annalisa Vittore, presidente Enoteca Regionale di Acqui Terme, Stefano Ricagno, direttore Azienda Cuvage e Claudio Porchia, presidente associazione Ristoranti della Tavolozza.

La commissione, formata da giornalisti, chef, librai e gourmet, ha già iniziato le selezioni per i libri ai quali sarà assegnata la targa “Libro da Gustare 2020” e che concorreranno al Premio “Libro più gustoso dell’anno”, dedicato a Claudia Ferraresi.

Le sezioni in concorso

Le sezioni in concorso sono tre: