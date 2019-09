A Roma dal 26 settembre la mostra “visioni di Sardegna” dell’associazione ACUAS

L’associazione ACUAS da anni dedita alla promozione artistico culturale e turistica della Sardegna ha proposto a Roma, nella rinomata Via Margutta, una esposizione in una storica galleria “Area Contesa Arte”. L’associazione ha il suo settore artistico guidato da Bernardetta Olla ed patrocinata dalla Fondazione Claudio Pulli che ne garantisce la qualità, costruendo una collettiva artistica di pregio con la finalità di far conoscere le tradizioni e le bellezze della nostra amata terra sarda attraverso lo sguardo di ogni singolo artista.

Il titolo, Visioni di Sardegna, viene da una serie di esposizioni che riportano dignità all’artista che in un periodo storico come quello attuale, colmo di immagini fredde e crude della realtà, vuole con delicatezza, suggerire una

riflessione. La esposizione potrà essere visitata dal 26 settembre al primo ottobre, e il vernissage con gli artisti ed i collezionisti sarà venerdì 27 settembre.